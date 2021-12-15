ضبط 4 أطنان سمسم مجهولة المصدر داخل مصنع لتصنيع الطحينة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة، بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تستهدف تشديد الرقابة على المصانع وعلى خامات التصنيع، لحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة وإشراف محمد شبور رئيس الرقابة بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الطحينة بمنطقة برج العرب لحيازته واستخدام مواد وخامات مستوردة مجهولة المصدر، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها، وتم التحفظ على 4 أطنان سمسم أحمر مغربل داخل 80 شيكارة بلاستيك زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.