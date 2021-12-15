ضبط 24 محل تجارى غير ملتزم بالأسعار وإعلان أسعار وهمية بالأقصر .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شنت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة على الأسواق لضبط المخالفين ومكافحة الغش التجاري والتدليس والتأكد من جودة ومواصفات السلع، وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار داخل محلات الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والمحمول ومخازن السلع للرقابة على الأسعار.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه أسفرت الحملة عن تحرير 24 محضر تموين لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار واعلان أسعار وهمية، وجارى العرض على النيابة العامة.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه خلال الفترة من أول ديسمبر وحتى يوم 11 ديسمبر الجارى، قامت المديرية بتشديد الرقابة على مختلف الأنشطة التموينية وغيرها من الأنشطة التجارية، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات لخدمة المواطنين فى القطاع التمويني.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الجولات والحملات التموينية خلال الفترة من 1 حتى 11 ديسمبر 2021، عن صرف سلع تموينية بموجب البطاقات التموينية من المنافذ التموينية بمبلغ 30.62 مليون جنيه بنسبة 71.2 % من إجمالي الدعم السلعي المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم السلعي، وصرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 911 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 40470 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر نوفمبر الماضي، وصرف كمية قدرها 30.7 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية من المخابز البلدية بمعدل 2.8 مليون رغيف/ يوم، وتم صرف كمية قدرها 1900طن دقيق بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية من مستودعات الدقيق التموينية المدعمة.



تموين الأقصر تضبط 24 محل تجارى غير ملتزم بالأسعار



تموين الأقصر تضبط 24 محل تجارى غير ملتزم بالأسعار



تموين الأقصر تضبط 24 محل تجارى غير ملتزم بالأسعار