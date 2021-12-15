صرف 2 مليون و432 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قيام مديرية القوي العاملة بالمحافطة بتعيين 838 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 14 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وترشيح 215 آخرين منهم 10 من ذوي الهمم لفرص عمل من خلال وحدة التشغيل بالمديرية، فضلاً عن استخراج 1648 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة إن المديرية قامت، خلال نوفمبر الماضي، بصرف منح للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 115 منحة مولود جديد بإجمالي 232 ألف جنيه ، و 21 منح زواج لعدد 21 عامل بمبلغ 63 ألف جنيه، وإعانة وفاة لأسرة عامل متوفي بمبلغ 10 آلاف جنيه، و 13 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 26 ألف جنيه ، بالإضافة إلى منحة المولد النبوي الشريف لعدد 2322 عامل بمبلغ مليون و 161 الف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية مليون و 492 ألف جنيه لـ 2472 عاملا ً من المسجلين، فضلاً عن صرف 940 ألف جنيه رعاية صحية لعدد 515 عامل مشتغل ما بين إجراء عمليات كبري وصغري وصرف أدوية.

وأضاف "أبوزيد" في تقريره المعروض على المحافظ عن ما تم انجازه خلال نوفمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 602 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 38 محضراً للمنشآت المخالفة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 193 منشأة، وعمل 4 حملات عادية، و 12 حملة نوعية ، وأسفر عن تحرير 51 محضر لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 157 منشأة أخرى ، والتفتيش على 1069 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 16 شكوى عمالية ، تم تسوية 4 منها ودياً ، وإحالة 4 للمحكمة العمالية ، و 3 شكاوي مازالت تحت البحث والدراسة .

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعمل 9 دورات تدريبية، منها 4 بمركز التدريب المهني بسوهاج على مهن التفصيل والحياكة ، والتبريد والتكييف، وصيانة الحاسب الآلي، و المحمول ، و2 دورة تدريبية بمركز تدريب طهطا على الخياطة والتفصيل، و 3 دورات بمركز الكوثر على المساحة، و التبريد والتكييف، و الخياطة، ليصل جملة أعداد المتدربين إلي 134 من شباب الخريجين منهم 80 ذكور، و54 اناث وفي مجال التشغيل الخارجي قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بمراجعة وتسليم 79 عقدا للعمل بدولة الأردن.