صحيفة عمرها 100 عام وسيلة "أصحاب المصالح" لمخاطبة بايدن.. اعرف قصتها

كتبت: نهال أبو السعود

بشكل تدريجي استطاعت صحيفة "نيوز جورنال" المحلية ، التي تطبع في ولاية ديلاوير الأمريكية أن تشق طريقها نحو البيت الأبيض ، وأن تكون ضمن قائمة الصحف التي يقرأها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي كان قبل تولي هذا المنصب من قراء الصحيفة بالفعل ، وارتبط معها بحالة عشق خاصة ، دفعت أصحاب المصالح بطبيعة الحال لاستغلالها واعتبارها "منصة" يمكن من خلالها مخاطبة الرئيس.

صحيفة "نيوز جورنال" المحلية ، تحدث عنها موقع "بولتيكو" الأمريكي في تقرير له الأربعاء، قائلاً إنها صدرت للمرة الأولي قبل 100 عام ، ومن الصحف الرائدة داخل الولاية التي ولد وعاش بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي خصها بـ أول خطاب له بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وأشار موقع بولتيكو في تقريره إلى أن "أولئك الذين يتطلعون إلى إيصال رسالتهم أمام بايدن قد لجأوا إلى شراء مساحات إعلانية في صحيفة نيوز جورنال بولاية ديلاوير The News Journal ، فعندما كان بايدن مرشحاً كان يتلقي بانتظام أسئلة من مراسلي الصحيفة في حملة 2020 ويحرص علي الإجابة عليها. وفي مايو ، باتت نسخ الصحيفة حاضرة في البيت الأبيض ويتم تسليمها إلى منزل بايدن في ويلمنجتون.

ووفقا للتقرير، قامت مجموعات تريد التأثير على الرئيس بشراء 17 إعلان بين سبتمبر ومنتصف نوفمبر فقط، دعا بعضها بايدن إلى اتخاذ إجراءات بشأن سياسة الوقود المتجدد، أو عبرت عن امتنانه لحفاظه على مواقع التراث الثقافي القبلية في ولاية يوتا"

وقال ستيفن يونج احد المسئولين في الصحيفة في واشنطن: "إننا نقوم بصحافة المحكمة الكاملة الكلاسيكية ، ونحاول كل ما يمكننا التفكير فيه ، لمحاولة إيصال رسالتنا إلى الرئيس".

وقالت بوليتيكو أن استهداف بايدن بهذه الإعلانات المطبوعة "الموضوعة بشكل استراتيجي" له نفس المسار الاستراتيجي على الرغم من اختلاف نمطه عن الأساليب المستخدمة للوصول إلى سلفه دونالد ترامب، فخلال فترة وجود ترامب في المنصب ، قام المهتمون بالتحدث أمامه مرارًا وتكرارًا بقناة فوكس نيوز للضغط على قضيتهم بشكل مباشر".

وبحسب التقرير، فمن المؤكد أن محاولات الوصول إلى بايدن من خلال The News Journal أقل إثارة ، على الرغم من أن بعضها يبدو أنه مصمم للعب على أوتار قلبه، حيث أطلق تحالف الوقود الأمريكي للوظائف إعلانات تسلط الضوء على سلسلة من عمال المصافي ، بعضهم من ويلمنجتون ، كجزء من حملته لجعل بايدن لإصلاح برنامج معايير الوقود المتجدد ، المصمم لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

تتطرق الإعلانات الأخرى ، بما في ذلك بعض الإعلانات التي تستهدف عضوين ديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير ، إلى الأجزاء الرئيسية من أجندة بايدن، حيث طالبت مجموعة فاميليز يو إس إيه ، وهي مجموعة مناصرة مستهلكي الرعاية الصحية ، السيناتور كريس كونز وتوم كاربر بدعم أجندة إعادة البناء.

وفي سبتمبر ، نشرت إدارة بايدن خطتها لخفض تكلفة الأدوية الموصوفة ، وأيدت بندًا رئيسيًا في قانون تسعير الأدوية للديمقراطيين ، والذي من شأنه أن يسمح للحكومة بالتفاوض بشأن تكلفة بعض الأدوية وفي الشهر نفسه ، أطلقت مجموعة ضغط في صناعة الأدوية سلسلة من الإعلانات على صفحة كاملة في The News Journal تهاجم خطة التقدميين.

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