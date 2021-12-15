اليوم السابع
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شوف الحنة البلدى فى الشرقية.. وسر حلة الاتفاق من أم العروسة.. فيديو

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:40 م
شوف الحنة البلدى فى الشرقية.. وسر حلة الاتفاق من أم العروسة.. فيديو
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "شوف الحنة البلدى فى الشرقية.. وسر حلة الاتفاق من أم العروسة"، شارك فيه حفل حنة لإحدى بنات قرية العصلوجي ورصد فيه فرحة أسرة العروسة هيام محمد بالحنة والتقاليد الشعيبة الموارثة في هذة المناسبات السعيدة.

وأحيا الحفل المطرب الشعبي السيد الشوبكي، والذي غنى عددا من مقطوعات الشعيبة الخاصة بالمناسبات السعيدة وظهرت العروس ووالدتها وأسرتها يرقصون من الفرحة بصينة الحنة، وتعالت الزغاريد لسيدات القرية وتبادل التهاني.

وأكدت والدة العروسة، أن الحنة من العادات المورثة وتربينا عليها، كما من تقاليد الزواج هي حلة الاتفاق وهي عبارة عن صينية كبيرة تحمل حلل من جهاز العروسة، محملة بالطيور المحمرة "الحمام و البط والوز"، والتي أطلق عليها الاتفاق، لأن العروسين لابد أن يتناولان أول عشاء سويا في يوم زفافهما، أيضا عشا أم العريس، وهي صواني واسعة تحمل خيرات بحسب مقدرة كل أسرة تذهب من بيت العروس لأم العريس، ويحملها سيدات القرية من أهل العروس في زفة إلى منزل أم العريس.
 

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عادات موروثة

التقاليد الشعيبة

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