سميح ساويرس يقرر عدم الترشح مجددًا لمنصب رئيس مجلس إدارة "أوراسكوم"

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية القابضة (ODH) أن رئيس مجلس إدارتها الحالي سميح ساويرس، لن يرشح نفسه مجددًا كرئيس لمجلس إدارة الشركة في الاجتماع السنوي العام المقبل في مايو 2022. وسيغادر سميح ساويرس أوراسكوم للتنمية القابضة بعد أكثر من 30 عامًا على دفة قيادة الشركة، على أن يظل سميح ساويرس متاحًا كمستشار للشركة كجزء من خطة الخلافة المقترحة.

وقد اجمع مجلس إدارة الشركة على اقتراح تعيين نجيب سميح ساويرس لانتخابه رئيسًا لمجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل خلفا سميح ساويرس، وبذلك سيصبح نجيب سميح ساويرس المساهم الأكبر في أوراسكوم للتنمية القابضة بدلاً من سميح ساويرس.

ويشغل نجيب سميح ساويرس منصب عضوية مجلس إدارة الشركة منذ عام 2016. كما تم تعيينه كنائب لرئيس مجلس إدارة الشركة خلال عام 2020.

وأضاف المهندس سميح ساويرس: "بالنظر في الثلاثين عامًا الماضية، أنا فخور للغاية بكل شيء بنيناه وحققناه في الشركة.. لقد كانت رحلة مجزية، وأنا ممتن لكل من كان جزءًا منها، والآن حان الوقت لنشهد بداية الفصل التالي من أوراسكوم القابضة للتنمية.. يتمتع نجيب سميح ساويرس بخبرة وافية في مجال الاستثمار والمتمثلة في انشاء العديد من شركات التكنولوجية الناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى دوره الدائم والفعال في دعم الشركة خلال أزمة فيروس كورونا. وقد جاء القرار بناءً على رؤيتي بأن نجيب سميح ساويرس جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي عمر الحمامصي يشكلان فريقاً فريداً إلى جانب ثقتي التامة بأنه الفريق الأكثر كفاءة وبأنه الأقدر على قيادة الشركة بنجاح نحو المستقبل لتحقيق نتائج غير مسبوقة، مدعوماً بكافة أعضاء مجلس إدارة الشركة، وأتمنى لهم جميعاً التوفيق".

وأضاف نجيب سميح ساويرس: "أتطلع إلى تولي منصب الرئيس بشعور عميق بالمسؤولية والامتنان. وسينصب كامل تركيزي على ضمان عودة الشركة إلى ازدهارها السابق وأن تصبح مرجعاً معيارياً لتطوير الوجهات المتميزة. وأنا على ثقة من تحقيق ذلك من خلال التركيز الشديد على عملائنا وشركائنا بالإضافة الي موظفينا، خاصة في ظل الدعم غير المسبوق من الحكومة المصرية وحرصها على حماية ونمو القطاع الخاص في شتى القطاعات، وقد تجلى ذلك في الدعم الحكومي المباشر للقطاع خلال أزمة فيروس كورونا. ولذلك فإنني أتطلع لمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة القادمة، حيث إننا نعتبر أنفسنا شريكاً دائما في تطوير قطاعي السياحة والتطوير العقاري بمصر."