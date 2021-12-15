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ستيفانى وليامز تبحث فى مصراتة توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية الليبية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:57 م
ستيفانى وليامز تبحث فى مصراتة توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية الليبية ستيفاني وليامز تلتقي قيادات عسكرية فى مصراتة
كتب: أحمد جمعة

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قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها التقت في مصراتة، اليوم الأربعاء، مجموعة من القيادات العسكرية وآمرى الكتائب المسلحة، لافتة إلى أن اللقاء تميز بلغة التهدئة وتغليب الحلول السياسية.

 

ولفتت وليامز في تغريدة لها عبر "تويتر" إلى أن اللقاء ناقش العملية الانتخابية وسبل تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، بناءً على الاجتماع الأخير بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبد الرازق الناظوري، وكذلك الجهود المستمرة للجنة العسكرية المشتركة.


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