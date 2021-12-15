زوج أمام محكمة الأسرة: "وضعت مدخراتى بحساب زوجتى وبعدها رفعت ضدى قضية خلع"

كتبت أسماء شلبى

"مكثت 13 سنة برفقة زوجتى إلى أن قررت الطلاق وتعللت أنها أصبحت لا تحبني لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وبالرغم من محاولتي إرضائها بكل الطرق بعد تلبية طلبها بوضع مدخراتي في حسابها البنكي، وجدها ذهبت لتقيم دعوي خلع ضدي دون علمي، واستولت علي شقتي وطردتني خارجها ومنحتها لوالدتها بحكم حضانتها للصغار وامتنعت عن تمكيني من رؤية أطفالي".. بتلك الكلمات وقف أب يشكو عنف مطلقته بمحكمة الأسرة بالجيزة، ويحكي عن مأساته بعد هجر زوجته السابقة له، وزواجها بأمواله بعد انتهاء عدتها مباشرة، وحرمانها له من أولاده.

وتابع الأب بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لم أتخيل يوم أن زوجتي من الممكن أن تغدر بي وتبيع عشرتنا من أجل المال، وتقوم بخداعي بالغش والتدليس حتي تستولي على مدخراتي وتحويشه عمري وتشترط فتح حساب مشترك بيننا لوضع المال، وعندما وافقت للحفاظ علي زواجي قامت بسحب المال وذهبت وأقامت ضدي دعوي خلع دون علمي رغم مكوثها معي بنفس المنزل".

وأشار الزوج: "زوجتي لم تبكي علي عشرتنا بل ذهبت وتزوجت سريعا من أحد معارفي بالأموال التي سرقتها مني، وحرمتني من رؤية أطفالي بعد أن عاشوا برفقة والدتها لأعيش في جحيم بعد أن خدعوني واستولوا علي كل شقي عمري".

وتابع: "أطفالي دمروا نفسياً وأصبح لديهم سلوك عدواني بسبب ما قامت به والدتهم بعد أن حرمتهم مني ومنها دون أي أسباب، وتركتهم طوال شهور دون أن تسأل عنهم، وتسببت بتدهور مستواهم الدراسي، وعندما طالبت من والدتها حق الحضانة هددوني بالإيذاء".