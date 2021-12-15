اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رواندا تسجل 6 إصابات بمتحور "أوميكرون".. وتشدد إجراءات قيود كورونا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:53 م
رواندا تسجل 6 إصابات بمتحور "أوميكرون".. وتشدد إجراءات قيود كورونا فيروس كورونا
وكالات الأنباء

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أعلنت السلطات الصحية فى رواندا، تسجيل ست حالات إصابة بمتحور " أوميكرون" الجديد، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأوضحت وزارة الصحة في رواندا أنه تم تأكيد ست حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، داعية المواطنين إلى الإقبال على التطعيم.

ولفت مجلس الوزراء الرواندي في قرار له، إلى أنه "يجب على جميع الركاب القادمين إلى البلاد الحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام في فندق مخصص، على نفقتهم الخاصة"، مضيفا أنه أوقف نشاطات النوادي الليلية وعروض الفرق الموسيقية الحية.

وتلقى حوالي 40 بالمائة من سكان رواندا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وبدأت البلاد في إصدار جرعات معززة.

وكانت رواندا، أعلنت وقف جميع الرحلات الجوية المباشرة بين رواندا ودول جنوب إفريقيا مؤقتا على خلفية ظهور متحور" أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها ستفرض حجرا صحيا لمدة سبعة أيام على الركاب الذين يصلون إلى كيجالي حال زيارتهم مؤخرا الدول المتأثرة بالمتحور الجديد.

وقال مكتب رئيس الوزراء الرواندي إدوارد نجيرينتي وفقا لبيان نقله موقع "افريكا نيوز"الإخباري الأفريقي، قررت الدولة هذه الإجراءات لاحتواء المتغير الجديد الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا والدول المجاورة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ القرار خلال اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء الرواندي ترأسه رئيس رواندا بول كاجامي؛ لمناقشة استجابة رواندا للمتحور الجديد الاجتماع .

 

 


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