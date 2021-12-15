رقم صادم.. 400 ألف وفاة كورونا فى عهد بايدن.. وصحف أمريكية تعلق

كتبت رباب فتحى

سجلت وفيات كورونا داخل الولايات المتحدة رقماً قياسياً فى ديسمبر الجاري، حيث وصل عدد الوفيات منذ بداية وباء كورونا إلى 800 ألف، ليزيد بذلك عدد الوفيات فى عام 2021 عن عام 2020، رغم الانتشار الواسع للقاحات.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية ، تضاعف عدد الوفيات منذ وصول الرئيس الأمريكى، جو بايدن إلى البيت الأبيض، ففى عشية تنصيبه فى 20 يناير 2021، بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة 400 ألف، - وفقا لجامعة جونز هوبكنز - وهو ما دفعه لوضع مكافحة الفيروس على رأس أولوياته.

وفى منتصف ديسمبر الماضى، وصل عدد الوفيات فى الولايات المتحدة بسبب الفيروس 300 ألف حالة وفاة، وذلك بعد قرابة العام على إعلان أول حالة وفاة فى الولايات المتحدة فى نهاية فبراير 2020.

بعد الإعلان عن أول وفاة بكورونا في الولايات المتحدة في فبراير 2020 ، استغرق الأمر حوالي ثلاثة أشهر لتجاوز رقم 100 ألف حالة وفاة ، خلال الموجة الأولى التي ضربت نيويورك بشكل خاص.

واستغرق الأمر أربعة أشهر أخرى للوصول إلى 200000 حالة وفاة ، وأقل قليلاً من ثلاثة أشهر للوصول إلى 300000.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن عدد الوفيات بطبيعة الحال، أدى إلى الكثير من السياسات الحزبية ، حيث استخدمها المحافظون والجمهوريون للقول إن الرئيس بايدن قد فشل في وعده للسيطرة على الفيروس. ذهب البعض إلى حد القول إن هذه الإحصائية تثبت أن تعامل بايدن مع الفيروس أسوأ مما كان عليه الرئيس دونالد ترامب.

ومن جانبها، اعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن العدد مأسوى بشكل مضاعف بالنظر إلى أن أكثر من 200000 من هؤلاء قد فقدوا بعد أن أصبحت اللقاحات متاحة في الربيع الماضي.

وقالت إن الرقم يمثل أعلى حصيلة تم الإبلاغ عنها في أي بلد في العالم ، ومن المحتمل أن يكون أعلى من ذلك.

وتمثل الولايات المتحدة ما يقرب من 4 % من سكان العالم ولكن حوالي 15 % من 5.3 مليون حالة وفاة معروفة بسبب فيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض قبل عامين.

وفى الساعات الأولي من صباح الأربعاء، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن شعبه على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بعد تجاوز الولايات المتحدة عتبة الـ800 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس التاجي.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية وسهلة وهي أفضل أداة لمنع مزيد من الخسارة والألم، مضيفا "إذا كنت قد تلقيت التطعيم الكامل قبل منتصف يونيو الماضي، رجاء توجه للحصول على الجرعة المعززة في أقرب وقت ممكن".

وتابع قائلا: حتى يومنا هذا، تلقى أكثر من 200 مليون أمريكي التطعيم بالكامل، ويتلقى مزيد من الأشخاص التطعيم المضاد لكورونا يوميا، وبينما نحن على أبواب فصل الشتاء ومواجهة سلالة جديدة، علينا محاربة هذا الفيروس معا بالحصول على التطعيم والجرعة المعززة واتخاذ تدابير منع أخرى، مثل ارتداء الكمامات.