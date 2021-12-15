رفع 355 طن مخلفات وتراكمات بقرى وأحياء محافظة المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

رفعت الوحدة المحلية لمجلس فروى بنى محمد سلطان بمحافظة المنيا، تحت إشراف عصام معبد رئيس القرية، 25 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية ونقلها الى المقالب العمومية لتوفير بيئة صحية للمواطنين، كما قام قسم البيئة ايضا بقص وتهذيب الأشجار على طريق مصر أسوان جنوب ماقوسه للحفاظ على المظهر الجمالي للقرية.

ووجه أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، باستمرار حملات النظافة اليومية، حيث تم رفع 30 طن مخلفات وتراكمات من قرية منشية سواده والشرفا ونقلها الى المقالب العمومية، للحد من انتشار الامراض والفيروسات وخاصةً فيروس كورونا.



وقال الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس مدينة المنيا، إنه تم رفع 300 طن مخلفات وقمامة، تحرير وتحرير 31 محضرا متنوعا، ولفت رئيس المدينة أنه تمت الموافقة على استخراج 36 رخصة متنوعة بعد استيفاء شروط الترخيص بحى وسط المدينة.



ومن ناحيته، أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على ضرورة التصدى بكل قوة لأى مخالفة للقانون وعدم السماح لأى شخص بمخالفة القوانين المنظمة.

وقال رئيس مدينة المنيا إن حى وسط المدينة تمكن خلال أسبوعين من تحرير 31 محضرا متنوعا، عبارة عن إشغال طريق مخالفة شروط الترخيص، نظافة، وأضاف أنه تمت الموافقة على استخراج 35 رخصة إشغال، ورخصة مبانى وهدم بعد استيفاء شروط الترخيص القانونية، كما واصل الحى أعمال النظافة اليومية برفع 300 طن من المخلفات والقمامة لتوفير بيئة صحية للمواطنين.