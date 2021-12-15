رفع كفاءة أعمدة الإنارة ورفع إشغالات الطريق بشوارع المنتزة شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت الآجهزة التنفيذية بالإسكندرية، أعمال رفع كفاءة أعمدة الإنارة عقب انتهاء أمطار نوة الفيضة الصغرى، حيث قامت إدارة الكهرباء بحى المنتزة أول، تحت إشراف ومتابعة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى، بالارتقاء بمستوى مرفق الإنارة العامة، وتأمين أعمدة الإنارة لحماية المارة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

وقامت بعزل وتأمين الأسلاك داخل الأعمدة الزخرافية بالجزيرة الوسط أمام شاطئ ميامي سيدي بشر، وتأمين الأسلاك داخل الأعمدة وعزلها وتركيب أغطية جانبية للأعمدة أمام مدرسة محمد رجب بأرض الكابلات، هذا بالإضافة لإصلاح عطل بالشبكة الهوائية وإمرار التيار مرة أخرى وإنارة الكشافات 50 شارع زينه من شارع عبد السلام عارف.

من جهه أخرى، شن الحى حملة للتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الشتوية بنطاق المنتزه أول، أسفرت عن غلق 5 محلات، وتحصيل 6 آلاف جنيه غرامات فورية.

وبناء على تعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى وبقيادة جمال جابر سكرتير عام الحى والإدارات المعنية، شن حى المنتزه أول حملة مسائية أمس للتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإزالة الإشغالات والتعديات، ومتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الشتوية للمحلات التجارية،وجابت الحملة شوارع ملك حفنى بحرى، محمد نجيب، جمال عبد الناصر، خالد بن الوليد.

وأسفرت عن غلق وتشميع 5 محلات بشارع هدى الإسلام سيدى بشر قبلى، مخالفات تطبيق الإجراءات الإحترازية ومواعيد الغلق الشتوية، كما تم التحفظ على العديد من حالات الإشغال المتنوعة.

وقد شددت المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي علي ضروره حل الشكاوي التي ترد الي الحي وكلفت إداره إشغال الطريق والاعلانات بتنفيذ حمله صباحيه بالتنسيق مع شرطه المرافق لازاله اسباب الشكاوي وجابت الحمله ،شارع القاهرة و ش حسن رفعت وعقل باشا وش سيف بمنطقه سيدي بشر قبلي ،كما شملت الحمله ايضا ازاله الشكاوي بشارع مصطفي كامل وميدان توريل بمنطقه الرأس السوداء ،شارع نجع السلام الفلكي ،شارع الاصلاح الفلكي ،وتم فتح الطريق امام المارة والسيارات ،و التحفظ على عدد 21 حالة إشغال متنوع.