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رئيس مدينة البياضية بالأقصر يفحص شكوى طلبة مدرسة نجع الشيخ البغدادى.. صور

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:58 ص
رئيس مدينة البياضية بالأقصر يفحص شكوى طلبة مدرسة نجع الشيخ البغدادى.. صور رئيس مدينة البياضية بمحافظة الأقصر يفحص شكوى طلبة مدرسة نجع الشيخ
الأقصر – أحمد مرعى

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قامت لجنة حماية الطفل برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بفحص شكاوى أولياء الأمور بمدرسه نجع الشيخ البغدادي من الاعتداء بالضرب على أبناءهم، وذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بضرورة الإهتمام بمشاكل المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت.

وشارك فى زيارة مدرس نجع الشيخ بالبغدادى برفقة رئيس مدينة البياضية، كل من تهانى عبد الصبور من وحدة حماية الطفل، ومحمد على من وحدة حماية الطفل، حيث قام صحصاح مع اللجنة بالمرور على المدرسة والتأكد من تمام حل الشكوى، حيث تفقد اليوم الدراسى وإلتقى بالطلبة.

كما أصدر محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، توجيهاته إلى المشرفة الإجتماعية بالمدرسة بضرورة عقد لقاءات مستمرة مع الطلبة، وجلسات مستمرة وتوعيه للطلبة بحقوقهم وكيفيه التصرف مع أى موقف يحدث لهم، كما أكد لمديرة المدرسة بضرورة التنبية على المدرسين بحسن التعامل مع الطلبه وتوعيتهم بعدم التنمر، كما طلب متابعة التحقيقات وما تنتهى إليه نتائجه.

وفى نفس السياق قامت رئاسة مدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينه البياضية جنوب الأقصر، بمواصلة الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ومتابعة تطبيق تعليمات إغلاق المحال التجارية فى المواعيد المقررة، وتم خلال الحملة التفتيش على عدد من المحلات ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وذلك في اطار تكليفات المستشار  مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة وكذلك متابعة مواعيد غلق المحال طبقا لقرار وزير التنمية المحلية.

واسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر اشغال طريق وتم إزالتها اداريات، وعدد 2 محضر نظافة "إلقاء مخلفات فى الطريق العام"، وضبط عدد 10 شيشه فى 3 مقاهى وتمت مصادرتهم، كما أكد رئيس المدينة على ضرورة التزام المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات.

رئيس مدينة البياضية بمحافظة الأقصر يفحص شكوى طلبة مدرسة نجع الشيخ (1)
رئيس مدينة البياضية بمحافظة الأقصر يفحص شكوى طلبة مدرسة نجع الشيخ (1)

 

رئيس مدينة البياضية بمحافظة الأقصر يفحص شكوى طلبة مدرسة نجع الشيخ (2)
رئيس مدينة البياضية بمحافظة الأقصر يفحص شكوى طلبة مدرسة نجع الشيخ (2)

 

رئيس مدينة البياضية بمحافظة الأقصر يفحص شكوى طلبة مدرسة نجع الشيخ (3)
رئيس مدينة البياضية بمحافظة الأقصر يفحص شكوى طلبة مدرسة نجع الشيخ (3)

 

رئيس مدينة البياضية بمحافظة الأقصر يفحص شكوى طلبة مدرسة نجع الشيخ (4)
رئيس مدينة البياضية بمحافظة الأقصر يفحص شكوى طلبة مدرسة نجع الشيخ (4)

 


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