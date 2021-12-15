رئيس جامعة بنى سويف يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة صبراتة الليبية بمجال البحث العلمى

بنى سويف هانى فتحى

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور سالم محمد الهريشي رئيس جامعة صبراتة الليبية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والتطوير والتدريب ونقل المعرفة.

حضر مراسم التوقيع من الجانب الليبي الدكتور عادل ضو الغابر مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتور محمد عبدالنور الفالح مدير مكتب الاتفاقيات والمشاهدات بوزارة التعليم الليبية، والدكتور فتحي عمر الخترشي، والدكتور أحمد عبدالحكيم محمد الهريشي، بالإضافة إلى الدكتور أيمن غنيم المنسق العام لإدارة الوافدين بجامعة بني سويف.

وأوضح الدكتور منصور، في بيان له أن التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في ميادين البحث العلمي، وتبادل الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في جميع المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والوثائق والأبحاث العلمية، وإنجاز مشاريع بحثية مشتركة، والإشراف المشترك على برامج الماجستير والدكتوراه مع تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للتعاون، علاوة على تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المشتركة، وتشجيع اللقاءات الثقافية والرياضية بين الجامعتين.

وأضاف رئيس الجامعة، أن التعاون يهدف أيضاً إلى المشاركة في إصدار المطبوعات العلمية والبرامج والخطط التعليمية، والمواد الإعلامية، واستخدام الأجهزة العلمية والمعامل وإجراء التجارب المشتركة، بالإضافة إلى الاستفادة من شبكة المعلومات والمكتبات لدى.