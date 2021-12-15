رئيس جامعة بنى سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعى

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات ووحدة الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور الدكتور فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كريم كمال المنسق العام لوحدة البرمجيات، وأعضاء اللجنة العليا.

وناقش الاجتماع تطبيق المرحلة الثانية لميكنة العمليات الإدارية والطبية المتعلقة بالعيادات الخارجية بالمركز الطبي التخصصي، من خلال التوجيه ببناء سجل مرضي لكل زائر مرتبط بالرقم القومي الخاص به، وميكنة ملفات شئون المرضى بوحدة البرمجيات لحصر الحالات الحرجة، وتصميم ملفات لسجلات المرضى لتوحيد التحصيل إلالكتروني من خلال شبكة فوري او الأهلي ممكن.

كما ناقش الاجتماع أيضاً ضرورة عقد ورش عمل لوحدة البرمجيات لتدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع مختلف قطاعات الجامعة، مشيرا إلى أنه تم ميكنة قطاع الدراسات العليا، كما أكد رئيس الجامعة على بدء الاستعانة بطلاب الحاسبات والمعلومات للتعامل مع البرمجيات داخل كلية التجارة والعلوم، بالمزامنة مع بدء التشغيل الفعلي للبوابات الخاصة بالجامعة