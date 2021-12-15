رئيس القابضة الكيماوية يكشف تفاصيل تطوير مصانع النصر للأسمدة بخبرة إيطالية

كتب عبد الحليم سالم

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذى للقابضة للصناعات الكيماوية، إنه يجرى تطوير مصانع شركة النصر للأسمدة بخبرات عالمية، بجانب تنفيذ مشروع إنشاء وحدة أمونيا جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص .

أضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" انه تم الحصول على موافقة مبدئية من المجلس الأعلى للطاقة على تخصيص حصة غاز إضافية لشركة النصر للأسمدة تقدر بـ 500 ألف متر مكعب، تخصص للمشروع، لافتا أنه تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 600 مليون دولار لإنتاج 1500 طن أمونيا يوميا، وجارى الحصول على الموافقة النهائية لمشروع وحدة الأمونيا الجديدة باعتباره منطقة حرة ، نظرا لأنه موجه للتصدير، حيث صدرت بالفعل موافقة عامة للمشروعات المماثلة.

وأشار رئيس القابضة الكيماوية، أنه تم طرح مناقصة عالمية لدراسة الحالة الفنية لمصنع الشركة تمهيدا للحصول على عروض فنية لانسب الحلول وتم قبول العرض الفنى المقدم من شركة Technip الإيطالية، موضحا انه جارى فض المظروف المالى ودراسته تمهيدا لتوقيع العقد، حيث يهدف المشروع إلى تحويل الشركة الى الربحية و خفض معدلات استهلاك الطاقة بالمقارنة بمعدلات الاستهلاك العالمية بجانب التوافق البيئى مع قوانين البيئة المصرية.

وتابع انه في نفس الشركة، تم طرح المناقصات الخاصة بمشروع معالجة الصرف الصناعي بالتعاون مع مشروع "ايباب 3 " ،الذي تشرف عليه وزارة البيئة بغرض تحقيق التوافق البيئى المقدر له تكلفة إجمالية 12 مليون يورو حيث تم الحصول على خطاب ضمان الدفع المقدمة وتم تسليم الموقع للشركة المختصة.