رئيس الرقابة الإدارية يوقع مذكرة تفاهم مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية

كتب: محمد أبو ضيف

على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، التقى اليوم، الأربعاء، الوزير حسن عبد الشافي احمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومهند حجازى رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بدولة الأردن الشقيقة.

حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين، والاهتمام بالتدريب على استخدام الوسائل الحديثة في الكشف عن جرائم الفساد والتحريات المالية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية. وفى نهاية اللقاء وقع الجانبين على مذكرة تفاهم للتعاون في موضوعات منع ومكافحة الفساد والتدريب.



رئيس هيئة الرقابة 1



رئيس هيئة الرقابة الادارية 2



رئيس هيئة الرقابة الادارية 3