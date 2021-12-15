اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الرقابة الإدارية يلتقى مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد الكويتية.. صور

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:16 م
رئيس الرقابة الإدارية يلتقى مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد الكويتية.. صور رئيس الرقابة الإدارية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، التقى اليوم الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمهندس عبد العزيز الابراهيم رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" بدولة الكويت الشقيقة.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين في موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين فى مجالات التدريب المختلفة.

وفى نهاية اللقاء، قام الوفد الكويتي بزيارة جناح هيئة الرقابة الإدارية بمقر إقامة المؤتمر بشرم الشيخ واستمع أعضاء الوفد إلى شرح حول أنشطة الهيئة الترويجية للتوعية بمخاطر الفساد وكذا الأنشطة التدريبية المختلفة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.

 

رئيس هيئة الرقابة الإدارية
رئيس هيئة الرقابة الإدارية

 

صورة تذكرية لرئيس هيئة الرقابة الإدارية
صورة تذكرية لرئيس هيئة الرقابة الإدارية

الرقابة الإدارية

رئيس الرقابة الإدارية

أخبار الحوادث

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

اخبار الرقابة الإدارية

هيئة الرقابة الإدارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة