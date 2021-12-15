رئيس الرقابة الإدارية يلتقى مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد الكويتية.. صور

كتب: محمد أبو ضيف

على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، التقى اليوم الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمهندس عبد العزيز الابراهيم رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" بدولة الكويت الشقيقة.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين في موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين فى مجالات التدريب المختلفة.

وفى نهاية اللقاء، قام الوفد الكويتي بزيارة جناح هيئة الرقابة الإدارية بمقر إقامة المؤتمر بشرم الشيخ واستمع أعضاء الوفد إلى شرح حول أنشطة الهيئة الترويجية للتوعية بمخاطر الفساد وكذا الأنشطة التدريبية المختلفة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.



رئيس هيئة الرقابة الإدارية