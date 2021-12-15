رئيس أذربيجان: نأمل أن تتحلى أرمينيا بالنية الصادقة لوضع خطة سلام

بروكسل /أ ش أ/

أعرب رئيس أذربيجان، إلهام علييف، عن أمله فى أن تتحلى أرمينيا "بالنية الصادقة" لوضع خطة سلام وإنهاء العداء بين البلدين، مومضحا أن أذربيجان لا تريد نشوب حرب جديدة فى المنطقة.

وقال علييف، فى مؤتمر صحفى مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج فى بروكسل، "جهودنا تهدف لتقليل خطر حرب جديدة فى المنطقة ولهذا الغرض يجب فتح الحوار النشط وتعلم الجيرة وسياستنا واضحة ونأمل مع نية صادقة من أرمينيا وضع خطة سلام وإنهاء العداءات"، حسبما أفادت وكالة"تاس" الروسية.

ومن جانبه، قال ستولتنبرج "نرحب بوقف القتال بين أذربيجان وأرمينيا وندعم جهود تطبيع العلاقات والحوار بينهما ومن الضرورى تجنب الأفعال التى تعيد الأمور للعنف، الناتو لا ينحاز لأى طرف ونقدر أذربيجان وأرمينيا كشركاء وندعم الحوار بينهما".