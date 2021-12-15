اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس أذربيجان: نأمل أن تتحلى أرمينيا بالنية الصادقة لوضع خطة سلام

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:00 ص
رئيس أذربيجان: نأمل أن تتحلى أرمينيا بالنية الصادقة لوضع خطة سلام إلهام علييف الرئيس الأذربيجانى
بروكسل /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب رئيس أذربيجان، إلهام علييف، عن أمله فى أن تتحلى أرمينيا "بالنية الصادقة" لوضع خطة سلام وإنهاء العداء بين البلدين، مومضحا أن أذربيجان لا تريد نشوب حرب جديدة فى المنطقة.

 

وقال علييف، فى مؤتمر صحفى مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج فى بروكسل، "جهودنا تهدف لتقليل خطر حرب جديدة فى المنطقة ولهذا الغرض يجب فتح الحوار النشط وتعلم الجيرة وسياستنا واضحة ونأمل مع نية صادقة من أرمينيا وضع خطة سلام وإنهاء العداءات"، حسبما أفادت وكالة"تاس" الروسية.

 

ومن جانبه، قال ستولتنبرج "نرحب بوقف القتال بين أذربيجان وأرمينيا وندعم جهود تطبيع العلاقات والحوار بينهما ومن الضرورى تجنب الأفعال التى تعيد الأمور للعنف، الناتو لا ينحاز لأى طرف ونقدر أذربيجان وأرمينيا كشركاء وندعم الحوار بينهما".

 

 

 

 


رئيس أذربيجان

أخبار أذربيجان

أرمينيا

خطة سلام

أخبار أرمينيا

التوتر بين أرمينيا و أذربيجان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة