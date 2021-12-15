حياة كريمة.. تنفيذ 8021 مشروعا بتكلفة 44 مليار جنيه بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية ، مشيرا الى توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم .



وأوضح محافظ البحيرة إنه يتم التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، لتنفيذ مشروعات المبادرة فى مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية للاهالى من خلال خطة عمل متكاملة، لتوفير حياة كريمة لهم فى كافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات لمواطنيها،مضيفا أنه جارى تنفيذ 8021 مشروعا خلال مبادرة حياة كريمة فى 6 مراكز، بإجمالي 42 قرية رئيسية و207 وحدات قروية وأكثر من 3900 تابع بتكلفة أكثر من 44 مليار جنيه.



وأكد اللواء هشام أمنة محافظ على الدور الكبير الذى تقوم به القوات المسلحة والهيئة الهندسية، فى الإشراف على كافة المشروعات الجارية لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى،مشددا على تنفيذ مشروعات حياة كريمة من خلال البرنامج الزمني المحدد لها، بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة.

