حياة كريمة بالشرقية.. قافلة طبية لعلاج 2099 مواطنا مجانا بمنيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،على تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بندف التابعة لمركز ومدينة منيا القمح ، ذلك في إطار خطة الوزارية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية،ضمن مبادرة حياة كريمة.

واستمرت القافلة لمدة يومين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي،والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وتضمنت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2099 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 42 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.