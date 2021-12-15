حى الجمرك بالإسكندرية ينظم قافلة علاجية مجانية

الإسكندرية جاكلين منير

نظم حى الجمرك بالإسكندرية قافلة طبية مجانية، وفقاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء برفع معدلات العمل لخدمة المواطنين، وبناءً على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، وقد نسق مركز معلومات التنمية المحلية بالحي مع منطقة الجمرك الطبية، لإقامة قافلة طبية سكانية مجانية شاملة ومتنوعة اليوم وذلك بجمعية مستوصف الصيادين بالجمرك.

وأسفرت القافلة عن الكشف على 45 حالة متنوعة من نساء وتوليد، تنظيم أسرة، باطن ،أطفال، كما تم إستقبال عدد 2 من المواطنين المتقدمين لفصول محو الأمية، عدد 5 حالات بطاقة رقم قومي للسيدات مجانا.

وفي سياق متصل، تم إلقاء ندوة توعوية من خلال مسئولي التوعية بتنظيم الأسرة ، والإعلام والتربية السكانية بمنطقة الجمرك الطبية، وهيئة الأوقاف بالجمرك ذلك تحت عنوان أهمية الحفاظ على صحة الإنسان وضرورة الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ، كما تحدثوا عن الصحة الانجابية وأهمية تنظيم الأسرة خلال فترة الجائحة، وأيضاً الزيادة السكانية وآثارها علي استقرار وآمان المجتمع، وأهمية الرضاعة الطبيعية".

ووفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية لرؤساء الأحياء برفع معدلات العمل لخدمة المواطنين ،وبناءً على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك وفي إطار البدء في تنفيذ الخطة التنفيذية للسياسة العامة للطفولة والتى تهدف إلى خفض العنف الأسري .

وقامت مدير الوحدة الفرعية للطفولة بالحي بإلقاء ندوة توعوية بمدرستي عبد المنعم سند ، جعفر الرسمية لغات الإبتدائية، واستهدفت مجموعة من الأخصائيين النفسي والاجتماعى، وأولياء الأمور حيث تم التعريف بلجان الحماية ومقراتها وقانون الطفل بطرح أليات العمل وتحديد الأدوار والمسؤليات لإنجاح السياسة وتحقيق أهدافها الخاصة بالحد من ظاهرة العنف المنتشرة فى المدارس، وآثارها على الطفل والأسرة والمجتمع.