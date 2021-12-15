حماية المستهلك يضبط مصنعا ينتج أكياس ثلاجة مصنوعة من بلاستيك غير مصرح به

كتب مدحت وهبة

أعلن جهاز حماية المستهلك أنه استمرارًا لدور الجهاز في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين ومواجهة الظواهر التي تضر بحقوقهم وبالاشتراك مع جميع الجهات الرقابية مثل مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية، شنت أفرع الجهاز حملات على مدار أسبوع، حيث شن الجهاز (74 حملة) في (15 محافظة)، أسفرت عن تحرير (454 محضرا) مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم (181 ) لسنة 2021 وبيانها كالتالى:

1. فرع أسيوط :

ضبط كميه من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك بمجموعة من المطاعم ومحالّ الجزارة ، كما تم ضبط (4 طن سماد) بدون فواتير وغير مصرح ببيعه خارج المنافذ الرسمية وعدد (500 أسطوانة بوتاجاز) صغيرة مملوءة خارج المنافذ الرسمية بالإضافة إلي ضبط (173جركن زيت) منتهية الصلاحية وعدد كبير من السجائر المهربة ومجهولة المصدر وليس عليها بندرول وزارة المالية.

وتم تحرير عدد (81) محضر ضد عدد من المنشآت التجارية لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم توافر الاشتراطات الصحية وضبط سلع منتهية الصلاحية .

2. فرع كفر الشيخ:

تم ضبط (40 طن ملح طعام) مجهول المصدر بأحد معامل الألبان بالإضافة إلي التحفظ علي (2280 زجاجه خل) غير مدون عليها بيانات الإنتاج والصلاحية و(كميه من الجبن الرومي) منتهي الصلاحية بأحد مخازن المواد الغذائية و(5.200 طن من الأرز) غير صالح للإستخدام الآدمي داخل مضرب أرز.

وتم ضبط كمية من اللحوم المصنعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي بالإضافة إلي أكياس حلويات بأحد السوبر ماركت، وتم التحفظ علي عدد 59 أسطوانة بوتاجاز منزلي داخل أحد السيارات تقوم بالتوزيع خارج نطاق دائرتها، وتم ضبط سيارة محملة بصناديق رنجة غير مدون عليها تاريخ الإنتاج أو الصلاحية.

كما تم تحرير عدد (8) محضر ضد عدد من المنشآت التجارية ومعارض السيارات لضبط عدد من المخالفات منها عدم وضع المواصفات الخاصة بالسيارة والسعر الشامل وعدم توافر الإشتراطات الصحية .

3. فرع المنوفية:

ضبط (60جركن) من البلاستيك معبأة بالزيوت زنة الجركن (5 كجم) مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج وليس عليها أي بيانات باللغة العربية، بالإضافة إلي ضبط كمية كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر.

كما تم ضبط (16 طن) مخلل زيتون داخل براميل غير مدون عليها أى بيانات تخص تاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو إسم المصنع بأحد مصانع المخلل، وتم ضبط كمية كبيرة من الزيوت مجهولة المصدر بأحد مخازن تعبئة الزيوت وتم تحرير المحاضر اللازمة لهذه المخالفات.

4. فرع الفيوم:

تم المرور علي عدد من محالّ الأجهزة الكهربائية والمفروشات والملابس وقطع غيار السيارات ومخازن المواد الغذائية والمحلات التجارية ومعارض السيارات ونتج عنها تحرير عدد (38 محضر ) مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وعدم إصدار فواتير ونقص الإشتراطات الصحية .

5. فرع بني سويف:

غلق عدد ( 3 أكاديميات) تمريض وعدد (6 معامل ) تحاليل وعدد (3 عيادات ) يعملون بدون ترخيص وعدم إتباع الإجراءات الاحترازية ، بالإضافة إلي ضبط أدوية مستشفيات وأدويه محظور تداولها خارج المؤسسات العلاجية ، و تحرير محضر ضد عيادة نساء وتوليد لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إعطاء فاتورة.

وتحرير عدد من المحاضر ضد معارض للسيارات وذلك لمخالفة قرار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن الأسعار والمواصفات الفنية.

6. فرع الإسماعلية:

تم ضبط كميه كبيرة من اللحوم المجمدة ومصنعاتها تم تعبئتها بدون الحصول على ترخيص ينبعث منها رائحة كريهة وسوائل انفصالية ويعاد تدويرها كمنتج نهائي بالإضافة إلي ضبط كميات من الدقيق والسكر والمواد الغذائية والمخلل والأيس كريم داخل مخزن مواد غذائية بدون ترخيص.

كما تم ضبط أسمدة ومبيدات وأعلاف مدعم غير مصرح بتداولها خارج المنافذ المصرح بها داخل مخزن بدون ترخيص بالإضافة إلي ضبط عدد من السجائر الأجنبية بدون فواتير ومجهولة المصدر، وتحرير عدد (39 محضر) لعدم الإعلان عن الأسعار والشهادات الصحية ومزاولة النشاط بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

7. فرع الدقهلية:

تم ضبط مصنع لتصنيع أكياس تخزين الثلاجة وأكياس السوق وذلك لاستخدامه حبيبات البلاستيك الغير مصرح بها ووجود حبيبات (البلاستيك) غير مدون عليها أي بيانات تفيد الإنتاج والصلاحية أو المواصفات أو محاذير الاستخدام.

كما تم ضبط محطة تموين سيارات بدون ترخيص وبها عدد 15 ألف لتر سولار بقصد إعادة البيع بالسوق السوداء بالإضافة إلي وجود منتجات بترولية مجهولة المصدر.

وتم تحرير (45 محضر) ضد عدد من المحلات التجارية ومعارض السيارات وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار والإشتراطات الصحية وعدم إصدار الفواتير وعدم الالتزام بوضع سعر السيارات ومواصفاتها طبقًا لقرار مجلس إدارة الجهاز.

8. فرع بورسعيد:

تم ضبط عدد (500 عبوه نوتلا) وعدد 120 زجاجة خل وكمية كبيرة من الطحينة مجهولين المصدر بالإضافة إلي كمية من اللحوم مجمدة و مستوردة تباع علي انها لحمه بلدى مما يعد تضليل للمستهلك، وأيضًا كمية من مصنعات اللحوم (برجر -سجق) مجهولة المصدر.

كما تم تحرير عدد من المحاضر ضد معارض سيارات لمخالفة عدم الإعلان عن السعر الشامل بالإضافة إلى المواصفات الفنية للسيارة.

9. فرع السويس:

تم إعدام كمية من العصائر لعدم وجود أي بيانات على العبوات، وإعدام كمية من السمك المجمد بدون بيانات وبه تغيير في الخواص الطبيعية وغير صالح للإستخدام الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 300 علبة سجائر مهربة مجهولة المصدر.

10. فرع المنيا :

بالاشتراك مع تفتيش العلاج الحر تم ضبط مستشفى تخصصي كبيره غير مرخصة بها كافة التخصصات الطبية وملحق بها معمل تحاليل طبيه ومركز اشعه غير مرخص وضبط كميه كبيره من الأدوية الغير مصرح بها داخل المستشفى كما تم ضبط كميه كبيره أخرى من الأدوية منتهية الصلاحية ومعده للتداول للمرضى ، بالإضافة إلي ضبط إحدى مراكز العلاج الطبيعي وأحد مراكز النساء والتوليد بها حجره عمليات غير مرخصه وبهم كميه كبيره من الأدوية مجهولة المصدر

كما تم ضبط إحدى العيادات بها كاميرا مراقبه داخل حجرة الكشف وهذه مخالفه قانونية لانتهاك حرمة المرضى. وفور اكتشاف الكاميرا تم إلزام الطبيب القائم على الكشف بضرورة ازالة تلك الكاميرا فورًا حفاظًا على خصوصية المرضى.

وتم إصدار عدد 7 قرارات غلق وتشميع ضد مراكز طبيه وعلاجيه خاصه بالتخسيس والنحافة غير مرخصه، كما تم اعدام كمية كبيرة من العصائر غير صالحه للإستهلاك الآدمي.

11. فرع القليوبية :

ضبط كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية مجهولة المصدر ومقلدة لعلامات تجارية شهيرة متمثلة في. 1750 كجم من شيكاره خام بلاستيك و عدد 3375 قطعه من علب ماجيك لماركة مشهوره مقلده و عدد 59700 متر من بكر أسلاك كهرباء مقلده عليها ما ركه شهيرة ، وعدد 5400 قطعه نعل حذاء مقلد لعلامات مشهوره، بالإضافة إلي شيكاره ماده خام و لفه خرطوم مقلدة لماركة اخرى .

12. فرع الشرقية :

تم تحرير عدد من المحاضر ضد مجموعة من الصيدليات لحيازتها أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وأدوية مخدرة مدرجة جدول أول وثالث وغير مسجله بدفتر المخدرات.

كما تم تحرير 11 محاضر لعدد من محلات الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضر ضد عدد من المحلات التجارية لبيع الأدوات الكهربائية .

13. فرع البحيرة :

تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية متمثلة في الطحينة والتونا والمخلل وغيرهم من المنتجات بدون علامات تجارية ومجهولة المصدر بأحد مخازن المواد الغذائية، بالإضافة إلي عدد (2) أكاديمية لتعليم التمريض غير مرخصة وضبط (174 ) شيشة بإحدى عشر مقهي لمخالفة قرار مجلس الوزراء المصري وعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية .

وتحرير عدد (33) محضر ضد عدد من المنشآت التجارية ومعارض السيارات لضبط عدد من المخالفات منها عدم وضع المواصفات الخاصة بالسيارة والسعر الشامل وعدم توافر الإشتراطات الصحية.

14. فرع الإسكندرية:

ضبط عدد (5) عيادات ومعمل تحليل وجيم تقوم بمزاولة النشاط بدون ترخيص وانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي على خلاف الحقيقة وكميات من الأدوية مهربه ومجهولة المصدر، كما تم ضبط عدد (7) مراكز لخدمه وصيانة سلع معمره لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص.

وتحرير عدد من المحاضر ضد مجموعة من المحلات التجارية لعدم التزامهم بالإعلان عن السعر الشامل وعدم إصدار فواتير وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

15. فرع سوهاج :

تم ضبط كميات من المواد الغذائية بأحد مراكز التعبئة والمحلات التجارية لحيازتهم سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالإضافة إلي حيازة وعرض سجائر مستوردة لا تحمل بندرول وزارة المالية ، وفي المجال الطبي تم ضبط بعض المنشآت الطبية تعمل بدون ترخيص وبحيازتها أدوية مخدرة مدرجة بجدول قانون المخدرات و أدوية ومستلزمات طبية و أجهزة طبية مجهولة المصدر.

وتم تحرير عدد كبير من المحاضر ضد المحلات التجارية ومعارض السيارات لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان عن مواصفات السيارات المعروضة للبيع طبقًا لقرار مجلس ادارة الجهاز.