حبس عاطل 4 أيام لحيازته هيروين ومخدر الآيس بقصد الاتجار فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين والآيس بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلي المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل له معلومات جنائية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة أقسام المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من الهيروين ومخدر الآيس ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.