حبس عاطل 4 أيام بتهمة حيازة كمية من الحشيش لترويجها فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذا من دائرة أقسام المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



