حبس عاطل لحيازته 80 طربة حشيش بقصد الاتجار فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 80 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه متخذا من أقسام المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات، ألقى القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 80 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.