حبس ربة منزل 4 أيام بتهمة قتل طليقها بسبب خلافات بينهما فى حلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل طليقها بسبب خلافات بينهما، حيث تلقى قسم شرطة المعصرة، إخطارا بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة داخل شقة في بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "م. م. ع" 33 سنة عاطل، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وعدة طعنات في الصدر والبطن، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة المجنى عليه، بسبب ابتزازها ماديا. وأضافت التحريات، أن المتهمة يوم الواقعة قامت بالاتصال بالمجنى عليه للحضور إليها لكى يردها إلى عصمته وأستأجرت شقة سكنية فى منطقة المعصرة، وعندما وصل المجنى عليه إلى الشقة قامت المتهمة بتسديد عدة طعنات متفرقة بجسده أودت بحياته على الفور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق