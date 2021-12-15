اليوم السابع
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جوتيريش يعرب عن تعازيه لهايتى بعد مقتل أكثر من 60 شخص فى انفجار ناقلة غاز

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:25 م
جوتيريش يعرب عن تعازيه لهايتى بعد مقتل أكثر من 60 شخص فى انفجار ناقلة غاز أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
كتبت : هند المغربي

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أعرب أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة عن تعازية وتضامنه مع الشعب والحكومة بدولة هايتى، فى أعقاب انفجار ناقلة الغاز ليلة أمس في مدينة كاب هايتيان الشمالية.

ووفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة "حشدت الأمم المتحدة فرقها على الأرض لدعم السلطات الوطنية استجابة لهذا الحادث المأساوي"

ويذكر انه ارتفعت حصيلة القتلى جراء انفجار شاحنة كانت تحمل جازولين فى مدينة "كاب-هايتيان" الواقعة شمال هايتى، إلى 62 شخصا على الأقل.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن هناك عشرات آخرين أصيبوا جراء الحادث، مشيرة إلى أن عمدة المدينة ناشد المواطنين بالتبرع بالدم بسبب تواجد عدد كبير من الأشخاص في المستشفيات مصابين بإصابات خطيرة.

وأضافت القناة أنه لم يتضح بعد أسباب وقوع الانفجار الذي تسبب في تضرر 50 مبنى على الأقل، وكان رئيس الوزراء الهايتى أرييل هنرى قد قال، فى تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، إنه سيتم إعلان الحداد الوطنى لمدة 3 أيام فى جميع أنحاء البلاد تأبينا لضحايا هذه المأساة التى تشعر لأجلها الأمة بأسرها بالحزن.


الأمم المتحدة

جوتيريش

هايتي

إنفجار

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