جهود متواصلة للدولة لخدمة أهالى قرى الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت أجهزة محافظة شمال سيناء التنفيذية، جهودها فى مساعدة أهالى مركز ومدينة الشيخ زويد لعودة الحياة لطبيعتها، بتوفير خدمات عاجلة وحصر الاحتياجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

نقل "تلفزيون اليوم السابع" من قرى جنوب الشيخ زويد، تصريحات لقيادات الجهاز التنفيذى لشمال سيناء، حول ما يجرى تقديمه والمنتظر خلال المرحلة القادمة، وانطباعات الأهالى عن هذه الجهود.



وقال المهندس ناجى إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، إنه خلال أيام قليلة سيجرى الشروع فى إنشاء 25 منزلا بدويا بقرية الظهير، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء بالقرى وتوفير 4 محولات بمشتملاتها.



وأضاف أنه سيجرى إنشاء خزانات مياه لنقل المياه إليها، بواسطة سيارات أو تجميعها عن طريق الأمطار وتخزينها، واستخدامها فى الشرب والزراعة.

وقال إيهاب بكير نائب رئيس مدينة الشيخ زويد، أن مجلس المدينة وفر معدات سهلت للأهالى دخول قراهم، ويتم تباعا وبالتنسيق مع كافة الجهات الخدمية رصد وحصر أى احتياجات خدمية للعمل على تنفيذها.



وأشار كليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إلى أنه تقرر بشكل عاجل رفع كفاءة مركز شباب قرية الظهير، بعمل ملعب نجيل صناعى وحديقة أطفال وتنظيم قوافل خدمات رياضية يجرى التجهيز للدفع بها لكافة القرى جنوب الشيخ زويد، وسرعة عمل اللازم لعودة العمل والأنشطة ورفع كفاءة مراكز الشباب بجميع القرى.



وتابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المدارس بدأت تدريجيا تعود للعمل فى القرى من قرية أبوالعراج، والظهير والجورة وخلال المرحلة القادمة يتم التجهيز لرفع كفاءة مدارس قادمة وتجهيز الفصول.

وقال على غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، إن وزارة التضامن تتابع كافة احتياجات سكان القرى، وتم الدفع بإعانات عاجلة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، وحصر حالات تكافل وكرامة، وعمل أسقف المنازل المتهالكة.



وأشار المهندس خالد عيد رئيس قطاع شبكات كهرباء سيناء، إلى أن فرق الكهرباء لا ينقطع عملها من كافة مناطق الشيخ زويد، بالعمل على إصلاح الخطوط وتركيب جديدة، وتوفير كافة الاحتياجات، لافتا لأن المرحلة القادمة سيتضاعف الجهد لتلبية كل الاحتياجات بعد حصرها وتحديدها.



وبدورهم ثمن الأهالى بمناطق جنوب الشيخ زويد الجهود الحكومية، وقال الشيخ صالح أبورياش من مشايخ الشيخ زويد، "إنها جهود نقدرها ونؤكد أنها ثمار عودة الأمن والأمان لمختلف مناطقنا".



وأضاف أنهم سعداء بكل هذه الخدمات التى تعيد الحياة لقراهم ومناطقهم من جديد.

وأشار "سليمان العوايضة" من رموز قرية الظهير جنوب مدينة الشيخ زويد، أنهم يثمنون كل من يخدمهم ويصل لقراهم، لافتا لأنه قام بزيارتهم المسئولون وقدموا لهم مطلبا بما يحتاجونه بشكل عاجل من خدمات حفر آبار وإصلاح وترميم المبانى، وتعجيل صرف التعويضات اللازمة، وتم وعدهم بالاستجابة لكل هذه المطالب قريبا.



وبدوره، أشاد الشيخ إبراهيم المقلوز من رموز قرية الشلاق، بحجم ما يقدم لهم من جهود حكومية تنفذها الدولة، لافتا إلى أن تطلعهم خلال المرحلة القادمة ان تساعد جهود الدولة كل المخلصين من أبناء الوطن لخدمة الأهالى البسطاء الذين أسعدتهم عودتهم لأرضهم ومساعدتهم بسرعة إعمارها وزراعتها وبناء البيوت التى تضررت.



وأشار المهندس محمد بخيت من أبناء قرية أبو طويلة، إلى أن سعادتهم غامرة بهذا الزخم من الحركة وعودة الإعمار وإخلاص الجميع فى أن تعود الحياة لطبيعتها بكل ربوع قراهم.