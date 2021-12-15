اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:19 ص
أكرم القصاص
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جهاز المخابرات الأمريكى يطوق محيط سفارة روسيا فى واشنطن بسبب طرد مشبوه

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:15 ص
جهاز المخابرات الأمريكى يطوق محيط سفارة روسيا فى واشنطن بسبب طرد مشبوه الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
وكالات

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قام جهاز المخابرات الأمريكي، اليوم الأربعاء، بتطويق محيط السفارة الروسية في واشنطن.

وحسب موقع سبوتنيك، قال أحد ضباط إنفاذ القانون إن الجهاز بالفعل طوق محيط السفارة، مضيفا أن "السفارة مغلقة".

من جانبه، قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي لـ"سبوتنيك" إن شرطة العاصمة أزالت طردا مشبوها على أراضي السفبارة الروسية.

وفي وقت سابق، قالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن إن الطرق المجاورة للبعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن العاصمة مغلقة أمام حركة المرور بسبب نشاط الشرطة المستمر.

 


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