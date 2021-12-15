جمعية رجال الأعمال تطالب بالتوسع فى إنتاج الأسمدة بسبب زيادة الرقعة الزراعية

هاني الحوتي

قال علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصادرات الزراعية المصرية لديها العديد من التحديات التي تواجهها، ويجب العمل على إزالتها لأجل تعظيمها بما يتماشى مع خطة الدولة، خلال المرحلة المقبلة، ومن ضمن تلك التحديات ضرورة التوسع في إنتاج الاسمدة بما يتناسب مع زيادة الرقعة الزراعية من أجل توفير الأسمدة بسعر مناسب.، ويجب فعليًا التوسع في إنتاج الأسمدة فهو مطلب ضرورى الآن.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت عنوان استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالزراعة وكيفية تعظيم مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق التوازن بين الاستهلاك المحلي، وتنفيذ خطة الدولة لتنمية الصادرات لخدمة الاقتصاد المصري ،والدور المنتظر من مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق ذلك.

وأضاف عيسى، أنه سيتم بحث منح فرص تمويلية للمشروعات الزراعية والتي من شأنها تحقيق أهداف الدولة حول تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية.

وتم استعراض انجازات الوزارة، التي تم تحقيقها في القطاع الزراعي ومجالاته المختلفة من إنتاج نباتي وحيواني وداجني وسمكي، فضلًا عن المشروعات التنموية الكبرى والعملاقة التي تم تنفيذها على مدار السنوات السبع الأخيرة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.

وساهمت استراتيجية الوزارة في تحقيق نهضة زراعية شاملة، واستمرار قطار التنمية الزراعية في جميع ربوع مصر، ومجال التحول الرقمي، ومجال دعم الصادرات الزراعية المصرية، والخدمات والدعم غير المسبوق والذي تقدمه الدولة للفلاح والمربي.