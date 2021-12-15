تعليم الوادى الجديد يحقق خامس الجمهورية فى مسابقات أعياد الطفولة لأجمل صوت

أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء ، فوز قطاع تعليم المحافظة بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية بمسابقات أعياد الطفولة للتربية الموسيقية للعام الدراسى 2021_2022م .
وقال حسن أن الطالبة يؤنا أنسى رضان من مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بإدارة الخارجة التعليمية فازت بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية لأجمل صوت عن المرحلة الثانوية .
ووجه مدير التعليم التحية والتقدير لتوجيه عام التربية الموسيقية بالمديرية والإدارة ومشرف العمل للجهد المبذول بالمسابقة والوصول لهذا المركز المتميز مؤكدا على دعمه الكامل واهتمامه بكافة الأنشطة التربوية ، والتى لها دورها الفعال فى تحقيق التوازن الانفعالي لدى الطلاب و تنمية قدراتهم فضلا زيادة ثقتهم بأنفسهم وأكد حسن أن هذا الفوز يعكس مستوى طلاب المحافظة على خوض المنافسات القوية على مستوى الجمهورية وتحقيق مراكز متقدمة بكافة المجالات المختلفة.
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