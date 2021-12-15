تعاون بين ماستركارد والبنك الأهلي الكويتي - مصر لزيادة معدلات المعاملات اللاتلامسية

أبرم البنك الأهلي الكويتي- مصر، أحد أسرع البنوك نمواً في مصر، شراكة إستراتيجية مع ماستركارد لطرح ملصق الدفع من البنك الأهلي الكويتي"ABK Pay Sticker" ، وهو وسيلة دفع دون تلامس بأحدث التقنيات الرقمية. مما يوفر للمستهلكين تجربة دفع سهلة وملائمة، ويلعب دوراً فعالاً في تعزيز الشمول المالي ودفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي في مصر.

وتشكل هذه التقنية المتطورة إضافة حديثة من نوعها لباقة خدمات البنك الرقمية، كما أنها تأتي استجابة للطلب المتزايد في مصر على تجارب الدفع الرقمي من دون تلامس، وهو ما يتماشى مع جهود البنك المركزي في تحويل البلاد إلى اقتصاد مصرفي قائم على منظومة رقمية. كما تعزز الشراكة مع ماستركارد من التزام البنك الأهلي الكويتي بدعم المعاملات الرقمية إقليمياً.

ويتيح ملصق الدفع ABK Pay Sticker خيار دفع ملائم، تم تصميمه خصيصاً لجعل تجربة التسوق أكثر بساطة وسرعة وأماناً لعملاء البنك الأهلي الكويتي - مصر. وتعمل تقنية المدفوعات الرقمية باستخدام ملصق الدفع ABK Pay Sticker الذي تم إطلاقه حديثًا بنفس التكنولوجيا المتبعة ببطاقات الدفع المعززة بتقنية اللاتلامسية، حيث يتم تمرير الملصق فوق ماكينة نقطة البيع لإتمام عملية الدفع.

وتعليقًا على هذه الشراكة مع البنك الأهلي الكويتي- مصر، قال محمد بن عمر، مدير عام ماستركارد في شمال أفريقيا: "نحن نشهد فترة مثيرة فيما يتعلق بالتطور في منظومة الدفع الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك سرعة نمو الاقتصاد الرقمي في مصر. فمع توجه المستهلكين المصريين بشكل متزايد نحو طرق الدفع الآمنة واللاتلامسية نجد أنفسنا متحمسين لدعم البنك الأهلي الكويتي- مصر من خلال حلول الدفع اللاتلامسية المبتكرة. كما نسعى لإطلاق العنان للإمكانيات الهائلة للاقتصاد الرقمي في مصر، وتوفير تجارب دفع جديدة وسهلة للتجار وعملاء البنك الأهلي الكويتي- مصر ".

وبإمكان العملاء تثبيت ملصق الدفع ABK Pay Sticker على أي مقتنيات بحوزتهم – مثل محفظة النقود أو الجهة الخلفية للهاتف المحمول، لسهولة الاستخدام كوسيلة دفع فعالة عبر جميع ماكينات نقاط البيع في المنافذ التي تدعم تقنية الدفع اللاتلامسي، والتي لا تتطلب إدخال رقم التعريف الشخصي للمعاملات التي تقل قيمتها عن 600 جنيه. كما يتيح الملصق للعملاء تلقي رسالة نصية قصيرة تحتوي على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء، مما يمكنهم من تتبع كافة المدفوعات بدقة.

وقال خالد بركات، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي الكويتي – مصر: " أدى انتشار الوباء إلى اللجوء لاستخدام سبل الدفع الالكتروني، حيث نشهد اعتمادًا متزايداً على تقنية المدفوعات اللاتلامسية في مصر. ويوفر ملصق الدفع ABK Pay Sticker الراحة والأمان للعملاء عند التسوق، فهو مصمم لمواكبة نمط حياة العملاء. ومن دواعي سرورنا التعاون مع ماستركارد وفريق ابتكار المنتجات لمواصلة العمل على إتاحة "خدمات مصرفية أبسط" وحلول رائدة تثري حياة عملائنا."

جدير بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي-مصر وماستركارد أدخلا بالفعل العديد من التقنيات المبتكرة في مصر وقادا السوق من خلال إطلاق عدة منصات للمدفوعات اللاتلامسية في السنوات الأخيرة. وكان البنك الأهلي الكويتي- مصر أول بنك يحصل على رخصة المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري وذلك لتمكين العملاء من التسجيل إلكترونياً (E-KYC) والتحقق من هويتهم وصحة بياناتهم عند التسجيل بالمحفظة الإلكترونية للبنك.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن البنك الأهلي الكويتي – مصر:

تأسس البنك الأهلي الكويتي في الكويت عام 1967. واليوم، يزاول البنك عملياته التشغيلية من خلال 29 فرعاً في الكويت و44 فرعاً في مصر و3 فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى مدى 50 عاماً، أصبح البنك الأهلي الكويتي أحد أكثر البنوك المرموقة في المنطقة. وفي نوفمبر من العام 2015، استحوذ البنك الأهلي الكويتي على بنك بيريوس مصر في إطار خططه لتوسيع نطاق تواجده الإقليمي، وهو ما ساهم في تعزيز وضع البنك التنافسي وتوفير قيمة إضافية للعملاء وأصحاب المصلحة.

تمثلت استراتيجية البنك الأهلي الكويتي – مصر على مدى السنوات الخمس الماضية في تعزيز مكانة البنك وترسيخ حضوره في السوق المصري من خلال ضم عملاء جدد من الشركات والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المنتجات والخدمات التي تُعدّ الأفضل في فئتها وتوسيع شبكة فروعه والاستثمار في الحلول الرقمية لتقديم تجربة مصرفية سهلة وسلسة إلى قاعدة عملاء البنك الواسعة.

يقع المقر الرئيسي للبنك الأهلي الكويتي – مصر في القرية الذكية بمحافظة الجيزة، وهو متواجد في 18 محافظة مصرية من خلال شبكته المؤلفة من 44 فرعاً و99 جهاز صراف آلي وأكثر من 1,200 موظفاً. وتماشياً مع رؤية ومهام البنك الأهلي الكويتي، يسعى البنك جاهداً لتوفير الخبرات التي تبسط وتثري حياة الناس من خلال تقديم خدمة عملاء تعد الأفضل في فئتها مع التمسك بقيمنا الجوهرية القائمة على الشفافية والنزاهة والبساطة والتميز والتي تأتي في صميم كل ما نقوم به.