اليوم السابع
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تحرير 2678 مخالفة لسيارات لعدم تركيب ملصق الكتروني

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:00 ص
تحرير 2678 مخالفة لسيارات لعدم تركيب ملصق الكتروني تركيب الملصق الالكتروني
كتب محمود عبد الراضي

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حررت الجهات المعنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 2678 مخالفة عدم تركيب الملصق الالكترونى، ورفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم ضبط 3451 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكترونى:

- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.
 
- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".
يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
 
- يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.
 
ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.
 
- يسهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
 
 

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الملصق الالكتروني

المرور

حوادث

فوائد الملصق الالكتروني

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