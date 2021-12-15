اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحالف دعم الشرعية باليمن يدمر أحد المواقع السرية للحوثيين بصنعاء

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 08:43 ص
تحالف دعم الشرعية باليمن يدمر أحد المواقع السرية للحوثيين بصنعاء التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
الرياض (أ ش أ)

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أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، تدمير أحد المواقع السرية لعناصرالحوثى للقدرات النوعية بمديرية أزال بالعاصمة صنعاء، بالإضافة إلى تدمير كهفين جبليين تم إنشاؤهما لتخزين الصواريخ الباليستية.

وأوضح التحالف -في بيان  أوردته قناة (الإخبارية) السعودية- أنه دمّر 4 مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيّرة، وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، بدء عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مضيفًا أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين من قبل عناصر الحوثي، تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد.. وأن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

جدير بالذكر أن التحالف أعلن، الاثنين الماضي، أن عودة عناصرالحوثي لاستهداف المدنيين ستقابلها تكلفة باهظة، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات حازمة لتحييد التهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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