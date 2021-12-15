تحالف "الفتح" والديمقراطى الكردستانى يبحثان سبل تجاوز الأزمة السياسية بالعراق

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بحث زعيم تحالف "الفتح" بالعراق هادي العامري مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، آلية تجاوز الأزمة السياسية الحالية والخروج من الانسداد السياسي.

وذكر مكتب العامري - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية الثلاثاء - أن الأخير استقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري في مكتبه بالعاصمة بغداد، بحضور عدد من قيادات تحالف الفتح؛ لبحث آلية تجاوز الأزمة السياسية الحالية والخروج من الانسداد السياسي لتحقيق تطلعات الشعب العراقي بكل أطيافه.

ورحب العامري "بأي استقرار في إقليم كردستان لأنه سينعكس على كل محافظات العراق".

من جانبه، قال زيباري إن "موقفنا واضح لحد الآن، ولن نكون مع أي طرف دون آخر ولدينا مشتركات يجب أن نتعاون جميعا من أجلها".

وأضاف "لدينا تفاهمات مع باقي القوى السياسية، ونحن نعمل مع الجميع لحلحلة التوترات والمشاكل في الوضع السياسي الحالي".