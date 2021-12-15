تجديد حبس عاطل لحيازته 150 طربة حشيس بقصد الاتجار فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل اول بالاسكندرية، برئاسة المستشار محمد عزت ابو الخير، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 150 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بمزاوله نشاط إجرامى فى الاتجار بمخدر الحشيش متخذا دائرة قسم شرطة الرمل اول مسرحاً في ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وبمواجهته أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫500٫000 واحد مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.