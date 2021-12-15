تاج الدين: 50 مليون مواطن تلقوا لقاحات كورونا.. ودفعنا أكثر من نصف مليار دولار لشرائها

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوفير جميع أنواع اللقاحات من دول العالم، موضحًا أن الرئيس السيسى يتابع يوميا عدد اللقاحات الواردة لمصر وأنواعها.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن مصر لديها 1393 مركزا لتلقى اللقاحات على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن نحو 50 مليون مواطن تلقوا لقاحات كورونا حتى الآن، وأن هناك جدول يوميا بعدد من حصلوا على لقاحات كورونا في مصر.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن 13 مليون جرعة من اللقاحات دخلت مصر الأسبوع الماضى من عدة دول، موضحا أن مصر دفعت حتى الآن أكثر من نصف مليار دولار لشراء اللقاحات، والرئيس السيسى طلب معرفة تدفق اللقاحات وما سيأتى من لقاحات لمصر.

وبشأن قبوله مهمة مستشار الرئيس للشئون الصحية في وقت صعب، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين: أن تحصل على ثقة الرئيس السيسى في مهمة بخدمة لمصر لم يكن هناك تردد للحظة على القبول للمنصب، والحمد لله عندما يكون لديك خبرة علمية وفنية وطبية وإدارية وتستطيع أن تؤدى هذه الخدمة فلا تردد للحظة، و أعمل 24 ساعة في هذه المهمة بدقة وبكل خبرة وعطاء لتحقيق الثقة .