بروتوكول تعاون بين قنا وجامعة جنوب الوادى فى مجال نظم المعلومات الجغرافية

قنا صابر سعيد

وقع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بروتوكول تعاون بين محافظة قنا والجامعة، فى مجال نظم المعلومات الجغرافية، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح ابو كريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوى شحات بدوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والجيولوجى حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجيومكانية "الجغرافية" .

وأكد محافظ قنا، أن البروتوكول يهدف إلى وضع أسس للتعاون فى مجال نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها ومتابعة أحدث ما وصل إليه العلم فى هذا المجال بين وحدة نظم المعلومات الجيومكانية "الجغرافية" بديوان عام محافظة قنا، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية بجامعة جنوب الوادى بقنا على أساس من المساواة والمنفعة لكليهما وتبادل ونقل الخبرات ورفع كفاءة العاملين بكلتا الجهتين فى مجالات "نظم المعلومات الجغرافية - التطبيقات البحثية - الدورات التدريبية - تقديم المشورة الفنية" وأضاف الداودي، أن محافظة قنا قامت بإنشاء وحدة نظم المعلومات الجيومكانية وذلك بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو المضى قدماً لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقمياً فى كافة مناحى الحياة أملاً فى تحسين بيئة العمل ورفع جودة الخدمات وتوفير البيانات لصانعى القرار وإيجاد حلول للقضايا التى تهم المجتمع.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، إن جامعة جنوب الوادى تعد من الجامعات الرائدة والسبّاقة إلى بلورة مفهوم نظم المعلومات الجغرافية وما لها من خبرات بشرية وإمكانيات مادية فى هذا المجال، مثل الأبحاث المشتركة ومشروعات وأنشطة التكنولوجيا وتوجيه مشروعات التخرج والتكليفات العملية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية لطلاب الجامعة وفقا لرؤية مشتركة بين الطرفين، وتنظيم الندوات وورش العمل والحلقات الدراسية والمؤتمرات والاجتماعات والمناسبات الخاصة فى مجال نظم المعلومات الجغرافية.