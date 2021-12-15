بدء فعاليات الزيارة الافتراضية لهيئة "ضمان الجودة" لـ" ألسن" المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

قال الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أنه بدأ فريق المراجعة الخارجية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد زيارته الافتراضية لكلية الألسن بجامعة المنيا، والمقرر لها أن تستمر حتى السادس عشر من ديسمبر الجاري.

وذلك ضمن الإجراءات التنفيذية التى تقوم بها الهيئة والتى استحداث بها عده آليات لمباشرة اعتماد المؤسسات التعليمية بما يضمن سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية وأعضاء فريق الزيارة، وبما يتوافق مع نظام التعليم الهجين وجها لوجه والتعليم الإلكتروني، مؤكداً أن الزيارة الميدانية ستبدأ فى السادس والعشرين من نفس الشهر والتى ستتضمن لقاءات حية ومراجعة للأنشطة والموارد التعليمية ومعامل اللغات، والتحقق من كفاءة البنية الالكترونية التى يتيحها التعليم الهجين.

وأكد الدكتور أحمد شوقى زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، أن الهيئة تراجع ما وفرته الكلية من كافة سبل الدعم التقنى والتدريب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين، وطرق تقييم الطلاب خلال أعمال الامتحانات خلال جائحة كورونا، ووسائل تأمينها وكيفية إدارتها والإجراءات التى اتخذتها المؤسسة لمواجهة الصعوبات والتحديات والمواقف الطارئة، والإجراءات التى اتبعتها المؤسسة لمكافحة انتشار العدوى وضمان سلامة منتسبيها، موضحاً الزيارة الافتراضية تشمل اجتماعات افتراضية بين المراجعين الخارجيين وكلاً من عميد الكلية والوكلاء ومدير وحدة ضمان الجودة، ولقاءات مع الطلاب من مختلف البرامج التعليمية بالكلية، والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس والخريجيين، بالإضافة إلى اللقاءات مع الأطراف المجتمعية.

وأضافت الدكتورة مروة الشريعى عميد كلية الألسن، أن الكلية قامت برفع فيديوهات توضيحية، وملفاتها على نظام المعلومات بالهيئة، والتى تتضمن توضيحاً لأهم الموارد المتاحة بالكلية من المدرجات، والمعامل، والمكتبة، وغيرها، بالإضافة إلى توثيقاً لأهم الأنشطة التعليمية والطلابية داخل المؤسسة، والتى يقوم فريق الزيارة بفحصه إلكترونيا.