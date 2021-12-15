انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا لمدة 8 ساعات.. تعرف على السبب

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن بعض المناطق، وهى (أرض الجولف الجزء التابع لشبكات مصر الجديدة – مجمع الجلاء – قاعدة ألماظة الجوية – السبع عمارات – شارع عمر بن الخطاب – ميدان تريومف – ميدان الاسماعيلية – ميدان سفير – منطقة مساكن ألماظة) لمدة 8 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة، مساء يوم الخميس، الموافق 16 -12 -2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الجمعة الموافق 17-12-2021، بسبب تنفيذ أعمال لحام على خط مياه قطر 800 مم بشارع حسين كامل.

وأكدت شركة مياه القاهرة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.