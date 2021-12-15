انخفاض حرارة وأمطار ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الغربية ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد .

- الأربعاء 15 ديسمبر :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة

فرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

- الخميس 16 ديسمبر 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة

فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا و مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة

- الجمعة 17 ديسمبر 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة

فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة

- السبت 18 ديسمبر 2021 والأحد 19 ديسمبر:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الاثنين 20 ديسمبر 2021:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.