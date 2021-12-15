اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. مؤتمر صحفى لرئيس جامعة الأزهر لإعلان تفاصيل مؤتمر تغير المناخ

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:00 ص
اليوم.. مؤتمر صحفى لرئيس جامعة الأزهر لإعلان تفاصيل مؤتمر تغير المناخ جامعة الازهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة بعنوان: "تغير المناخ- التحديات والمواجهة"، الذي تنظمه الجامعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. 
 
وتنظم جامعة الأزهر المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة والذي يقام تحت عنوان: «تغير المناخ التحديات والمواجهة» خلال الفترة من 18 إلى 20 من ديسمبر الجاري، ومشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم، صرح بذلك  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة رئيس المؤتمر. 
 
وقال رئيس الجامعة، إن المؤتمر يقام في ظل قيام الدولة المصرية باستضافة المؤتمر الدولي للأمم المتحدة لتغير المناخ في العام القادم 2022م، موضحًا أن المؤتمر الدولي الثالث الذي تنظمه جامعة الأزهر يتضمن عديدًا من الجلسات العلمية التي تتناول محاور كثيرة متعلقة بالتغيرات المناخية؛ ومن أبرزها: جلسة بعنوان: «دور القيادات الدينية والروحية في مواجهة قضايا التغيرات المناخية»، و«دور مؤسسات المجتمع المدني المصرية في مجابهة النوازل والكوارث المترتبة على التغيرات المناخية»، إضافة إلى «دور علوم وتكنولوجيا الفضاء والتغيرات المناخية في ضوء رؤية مصر 2030م»، ويتناول المؤتمر الدولي الثالث أيضًا الحفاظ على الموارد الطبيعية من منظور الشريعة الإسلامية. 
 
 
 
وأشار الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر نائب رئيس المؤتمر؛ إلى أن المؤتمر الدولي الثالث يشارك به وزارات: البيئة، والكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، إضافة إلى العديد من المؤسسات البحثية المعنية بتغير المناخ، لافتًا إلى أن المؤتمر يتضمن عدة جلسات علمية تشتمل على عدة محاور تتناول التغييرات المناخية وتأثيرها على الكرة الأرضية، والإدارة الذكية للمخلفات، والاقتصاد الأخضر المستدام، وكيفية الإفادة من تكنولوجيا علوم الفضاء في رصد التغيرات المناخية، لافتًا أن المؤتمر الدولي الثالث يعد تجمعًا علميًّا كبيرًا يضم عديدًا من العلماء والمتخصصين في مجالات علوم المناخ والبيئة، للكشف عن أحدث الأبحاث والتقنيات العلمية والتعرف عليها، وإطلاق تطبيقات جديدة تعكس مدى التقدم في مجال تغير المناخ، إضافة إلى دعم تنفيذ المشاريع البحثية التي لها مردود إيجابي نحو تغير المناخ والاحتباس الحراري، إضافة إلى ذلك سوف يلقي المؤتمر الضوء على الموضوعات البحثية المتقدمة في مجالات عزل الكربون، وتغير المناخ، وأسباب الاحترار العالمي، وغازات الاحتباس الحراري، والتلوث، والأخطار المناخية، بجانب نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والصحة والبيئة، والنظم الإيكولوجية والطاقة المتجددة والحيوية.
 
 
 
وأضاف صديق أن المؤتمر الدولي الثالث يهدف لوضع حلول عملية لجميع التحديات التي تقف عائقًا في طريق تحقيق التنمية المستدامة ليس في جمهورية مصر العربية فقط بل على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن قطاع خدمة المجتمع بجامعة الأزهر سبق أن نظم مؤتمره الدولي الأول تحت عنوان: «الطاقة حق ومسئولية»، كما سبق أن نظم المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان: «مواردنا حياة أولادنا».
 
 

قمة المناخ

جامعة الازهر

الازهر الشريف

السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تهنئ مصر على استضافة قمة المناخ وتعرض مشاركتها فى التحضير.. ليزلي ريد مدير البعثة تشيد بجهود الحكومة المصرية فى مكافحة الفساد.. وتؤكد: نتعاون مع القاهرة فى 3 مجالات

الخميس، 09 ديسمبر 2021 12:30 م

أحداث عالمية لا تنسى × 2021.. اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول.. تنصيب بايدن الرئيس 46 لأمريكا.. سيطرة طالبان على حكم أفغانستان.. توصيات قمة المناخ ومصر تستضيف COP 27.. ومحاولة اغتيال رئيس وزراء العراق.. صور

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 06:00 م

اسبانيا تهنئ مصر على استضافة قمة المناخ المقبلة

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:22 م

تفاصيل الاجتماع الوزارى السادس لمنتدى غاز المتوسط.. تعيين أسامة مبارز أمينا عاما للمنتدى لمدة 3 سنوات.. إعداد مبادرات مشتركة للعمل المناخى فى ضوء قمة المناخ العام المقبل.. وخطة عمل وخارطة طريق للمنتدى

الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة