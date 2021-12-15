الولايات المتحدة تمنح الأفغان مليون جرعة من لقاح كورونا

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تعهدت الولايات المتحدة بتوفير مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا عبر مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان توماس ويست قوله في تغريدة: "ستقدم الولايات المتحدة لشعب أفغانستان مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا".



وغرد: "رفعنا إجمالي الجرعات إلى 4.3 مليون جرعة بالإضافة إلى 474 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الأمريكية لأفغانستان هذا العام، نحن نقف مع الشعب الأفغاني"، وقبل سقوط الحكومة السابقة، قدمت الولايات المتحدة 3.3 مليون جرعة من لقاح كوفيد إلى أفغانستان.