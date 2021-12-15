اليوم السابع
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الولايات المتحدة ترحب بإعلان تونس جدولا زمنيا للإصلاح السياسى

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 09:15 ص
الولايات المتحدة ترحب بإعلان تونس جدولا زمنيا للإصلاح السياسى الرئيس التونسى قيس سعيد
واشنطن (أ ش أ)

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رحبت الولايات المتحدة بالجدول الزمنى المعلن للرئيس التونسى قيس سعيد الذى يحدد مسار الإصلاح السياسى والانتخابات البرلمانية.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تتطلع إلى عملية إصلاح شفافة تشمل أصوات المجتمع السياسية والمدنية بمختلف فئاته.

وأعربت الولايات المتحدة، بحسب البيان، عن دعمها لتطلعات الشعب التونسي لتشكيل حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تحمي الحقوق والحريات، وكان الرئيس التونسي أعلن عددا من الإجراءات الجديدة تضمنت إجراء استفتاء دستوري في يوليو 2022 وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، بموجب قانون انتخابي جديد.

 


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