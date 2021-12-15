المرور: كاميرات مراقبة بمحيط إغلاق جزئى لمحور المشير طنطاوى منعا للزحام

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط إجراء أعمال إنشائية بمحور المشير طنطاوى فى اتجاه كوبرى التسعين بالقاهرة، مما يستلزم غلقا جزئيا للطريق يستغرق أسبوعا، منعا لظهور كثافات السيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية لحين انتهاء تلك الأعمال.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتعليق "كمرات" معدنية بمحور المشير طنطاوى، مما يستلزم إستقطاع حارة مرورية بمنتصف الطريق القادم من منطقة أعلى المشير الغربى اتجاه كوبرى التسعين مع استبقاء حركة المرور طولى وصولاً أمام منطقة دار الوقود، على أن يتم تنفيذ الأعمال بدءاً من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً حتى يوم الإثنين الموافق 20/12/2021.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.