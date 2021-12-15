الكويت وفرنسا تبحثان أوجه التعاون القانونى والقضائى

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بحث رئيس المحكمة الدستورية الكويتية المستشار محمد بن ناجي وملحق التعاون القضائي بالسفارة الفرنسية لدى البلاد والقاضية بمجلس الدولة الفرنسي كريستال شاجيس، أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين لاسيما في المجالين القانوني والقضائي.

وقالت المحكمة الدستورية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا أيضًا أوجه التعاون المستقبلي ما بين المحكمة الدستورية الكويتية والمجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة الدستورية الفرنسية في مختلف المجالات لاسيما ما يتعلق بموضوع العالم الدستوري وترجمة الأحكام الدستورية الكويتية إلى اللغة الفرنسية.

وأوضح البيان أن تعيين القاضية كريستال كملحق تعاون قانوني وقضائي في الكويت هي سابقة في الوطن العربي والشرق الأوسط ويعد ذلك اعترافًا وتقديرًا للدور القضائي والقانوني المميز للبلاد.