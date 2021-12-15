الكهرباء: سرقات التيار من أعمدة الإنارة ليست من اختصاص شركات التوزيع

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع يتم تركيب عداد لكل عدد من الأعمدة يقوم بحساب استهلاك الأعمدة من الكهرباء ومحاسبة شركات التوزيع.

وأوضح "حمزة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأعمدة الموجودة بالشوارع لا تتبع الوزارة وشركاتها التابعة، كما أن العاملين في الوزارة الذين يحملون حق الضبطية القضائية، ليس من حقهم تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة ، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتبع المحليات.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائي التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا أن محضر سرقة التيار الكهربائي يهدف إلى الحفاظ على حق المواطن و الدولة معا.