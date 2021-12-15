القبض على 3 أشخاص قتلوا لصا حاول سرقة أتوبيس فى منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة غموض العثور على جثة شاب ملقاة بمنطقة زراعية في منشأة القناطر، حيث تبين أن المجني عليه حاول سرقة أتوبيس من داخل جراج، إلا أن 3 أشخاص مسئولين عن حراسة الجراج اكتشفوا أمره وتمكنوا من ضبطه، واعتدوا عليه حتى فارق الحياة، ثم نقلوه بواسطة سيارة ملاكي وتخلصوا من الجثة بمكان العثور عليها، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بقطعة أرض زراعية في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وتم العثور على جثة شاب به العديد من الإصابات.

وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن المجني عليه عاطل، حاول سرقة أتوبيس من داخل جراج، وتمكن 3 أشخاص يتولون حراسة وتأمين الجراج من ضبطه، واعتدوا عليه حتى فارق الحياة، وفور مقتله قرروا التخلص من الجثة، فنقلوها بسيارة ملك أحدهم، وتخلصوا منها بمكان العثور عليها.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.