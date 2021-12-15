اليوم السابع
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القبض على عاطل بحوزته كيلو بانجو قبل ترويجه فى شبين القناطر بالقليوبية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:45 ص
القبض على عاطل بحوزته كيلو بانجو قبل ترويجه فى شبين القناطر بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، سبق اتهامه فى 3 قضايا "قتل ومخدرات وسلاح"، وبحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى 1 كيلو جرام، ومبلغ مالى قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، إرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود معلومات سرية لضباط المباحث بالركز بقيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحا لممارسة تجارته الأثمة.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وجرى تشكيل فريق من ضباط مباحث المديرية ومباحث مركز شرطة شبين القناطر، وتمكنوا من ضبط ""س ا ا"، 30 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، سبق اتهامه فى 3 قضايا " قتل ومخدرات وسلاح"، وبحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى 1 كيلو جرام، ومبلغ مالى 160 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

الاتجار بالمخدرات

البانجو

مديرية امن القليوبية

شبين القناطر

كيلو بانجو

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